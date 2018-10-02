Graziani: "La Fiorentina gioca bene e regala emozioni ai tifosi. Può dare soddisfazioni"

Queste le parole dell' ex attaccante viola Ciccio Graziani a Radio Sportiva: "Se il buongiorno si vede dal mattino, quest’anno può regalare grandi soddisfazioni. E’ la squadra più giovane del campiona...

Queste le parole dell' ex attaccante viola Ciccio Graziani a Radio Sportiva: "Se il buongiorno si vede dal mattino, quest’anno può regalare grandi soddisfazioni. E’ la squadra più giovane del campionato, puoi pagare lo scotto della gioventù ma c’è entusiasmo. tutto quello che c’è in classifica è meritato, anche se con l’Atalanta poteva starci il pari. La Fiorentina gioca bene, diverte e regala emozioni ai tifosi. L’obiettivo massimo era lottare per l’Europa League, andando avanti così ce la può fare".