Graziani: " La Fiorentina farà un ottimo campionato, il mercato è assolutamente positivo e completo"

L'ex giocatore ha parlato di Fiorentina e mercato

A Radio Sportiva è intervenuto l'ex giocatore Ciccio Graziani per parlare di Fiorentina: "Questa squadra è stata costruita molto bene, ma non credete che dipenda dall'allenatore il buon risultato di una stagione. Sono stati presi dei giocatori che hanno dei numeri interessanti e sono convinto che la Fiorentina farà un buon campionato perché ha messo tutto in ordine. Grosso è un tecnico che mi piace perché fa un calcio moderno e vuole proporre squadre offensive."