Graziani: "Ieri la Fiorentina meritava di più. Montella? La fiducia nei suoi confronti scadrà presto"
Queste le parole rilasciate a Radio Sportiva da Ciccio Graziani: "Ieri la Fiorentina ha creato diverse occasioni da goal per non perdere la gara, meritava sicuramente di più per il gioco espresso. La...
A cura di Redazione Labaroviola
01 dicembre 2019 22:52
Queste le parole rilasciate a Radio Sportiva da Ciccio Graziani: "Ieri la Fiorentina ha creato diverse occasioni da goal per non perdere la gara, meritava sicuramente di più per il gioco espresso. La sconfitta pesa molto, la fiducia nei confronti di Montella può scadere presto, anche a Torino se la Fiorentina perderà".