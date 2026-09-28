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Graziani: "Far giocare i giovani è diventato un lusso, le scuole calcio costano un patrimonio"

L'ex attaccante viola ha detto il suo pensiero sul calcio giovanile

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 settembre 2026 14:02
Graziani: "Far giocare i giovani è diventato un lusso, le scuole calcio costano un patrimonio" -
Acf Fiorentina
Graziani
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Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, l'ex campione ed icona della Fiorentina Ciccio Graziani ha voluto raccontare una bella storia di sport e inclusione. L'ex attaccante si è soffermato sul lavoro di una società dilettantistica locale, sottolineando sia il canale preferenziale aperto con il settore giovanile della Fiorentina, sia l'importante funzione sociale svolta per rendere il calcio accessibile a tutti i ragazzi.

La collaborazione con il vivaio gigliato "Sono legato da un profondo rapporto di amicizia con i vertici di un club giovanile che accoglie all'incirca 450 giovani atleti, partendo dai Pulcini e arrivando fino alla categoria Juniores. Tra di loro ci sono elementi di grande prospettiva, al punto che gli osservatori della Fiorentina si presentano regolarmente per visionarli e valutarne le capacità, e diversi di questi profili sono già approdati al settore giovanile viola".

L'impegno sociale dello sport accessibile a tutti "Oggi come oggi, iscrivere un giovane a determinati centri d'avviamento al calcio comporta costi notevoli, che molte realtà familiari non riescono ad affrontare. Questa società, invece, grazie al sostegno degli sponsor, offre una chance concreta anche a chi si trova in difficoltà economiche. In questo modo si garantiscono pari opportunità a tutti i giovani appassionati".

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