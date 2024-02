Graziani esulta: “Finalmente la Fiorentina gioca con due punte! Italiano mi ha accontentato”

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, l’ex attaccante della Fiorentina, Ciccio Graziani ha così parlato dopo il successo dei viola per 2-1 contro la Lazio: “È una vita che dico che la Fiorentina deve giocare con due punte e un tornante. Finalmente ieri Italiano mi ha accontentato! La Fiorentina ha giocato una gran bella partita, d’attacco, con carattere e personalità ma anche spirito di sacrificio. Ha messo in grande difficoltà una squadra forte come la Lazio, giocando un primo tempo bellissimo, fallendo poi anche un rigore e vincendo meritatamente. Questa è la Fiorentina propositiva che la gente vuole vedere. Serviva un tipo di calciatore come Belotti, è uno che rende più viva e imprevedibile la fase d’attacco, si dà sempre da fare”.

SEMPLICI: “GRANDE PARTITA, GRANDE ATTEGGIAMENTO TATTICO E MENTALE, SPERO SI RECUPERI NZOLA. BELTRÁN? GIOCATORE VERO”