Graziani duro: "Se la squadra non segue più Vanoli, bisogna cambiare l'allenatore subito"

L'ex giocatore viola ha parlato del tracollo di lunedì a Monza

A Radio Bruno è intervenuto l'ex giocatore Ciccio Graziani per parlare del disastro viola: "Il Monza ci ha messo un'anima che noi non abbiamo e Varela ha fatto un gol da fenomeno, ma noi prendiamo troppi gol. C'è una confusione incredibile in questa squadra perchè la scorsa settimana Fagioli era il colpevole, ora lo rivogliono. Non capisco veramente e qua la situazione è davvero brutta."

Prosegue: "Troviamo una soluzione, prova a metterti a 3 dietro con due terzini come esterni dove Joao Mario torna e l'altro no. Mi sembra l'unico modo poi non so che ha in testa Vanoli, ma questa fase difensiva va migliorata altrimenti è un pozzo senza fine."

Su Vanoli: "Se salta pure lui è un'altra sconfitta. Deve cambiare tatticamente poi vediamo, metti uno in più a coprire per vedere se le cose cambiano. A me Vanoli sembra solo, non c'è una figura che sappia alzare i tavoli in quello spogliatoio. Se poi il gruppo non lo seguisse, è giusto cambiare per dare una scossa."

Prosegue: "Manca qualcuno che prenda di petto questi giocatori che non sono scarsi. Devono crescere e prendersi le loro responsabilità perchè possono fare meglio di così. Non è possibile e poi la devono smettere di andare sotto la curva a prendere gli insulti, rientrino subito dentro e si guardino in faccia invece di perdere tempo. Qualcuno lo deve fare che sia Vanoli o Paratici."

Sulla Fiorentina: "Se non vogliamo retrocedere, bisogna agire perchè la Fiorentina non è una squadra e si sta assuefando facilmente. Correggiamo ora qualcosa e poi a gennaio bisogna comprare gente che sappia difendere. Se perdiamo pure ad Udine, la situazione è nera."