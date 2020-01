Queste le parole di Ciccio Graziani a difesa del presidente viola Rocco Commisso: “Il patron della Fiorentina ha sempre detto di voler migliorare la squadra investendo, non condivido tutto questo disfattismo di una parte dei tifosi viola. Con la costruzione del nuovo centro sportivo a Bagno a Ripoli ha dimostrato di essere serio ma ovviamente bisogna procedere pian piano. Non si può pensare che è arrivato il ricco scemo che getta soldi sul calciomercato, serve tempo per capire come funziona il calcio in Italia”.