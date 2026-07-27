Graziani: "Da anni non abbiamo più una Nazionale e non siamo un campionato appetibile per i giocatori"

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Ciccio Graziani ha analizzato il momento del calcio nostrano, soffermandosi sia sulle prime uscite estive dei club sia sulle criticità strutturali del nostro movimento.

«I verdetti dei test estivi lasciano il tempo che trovano: siamo appena all'inizio della preparazione, con soltanto una decina di giorni di lavoro sulle gambe e livelli di fatica estremamente differenti da spogliatoio a spogliatoio, quindi è meglio non correre troppo con i giudizi. Del resto, è da diverso tempo ormai che né il nostro torneo né la Nazionale riescono più ad affascinare, colpa di un'esasperazione tattica che finisce per soffocare lo spettacolo. La Serie A è indubbiamente il contesto più ostico in circolazione, ma ben lontano dall'essere il più affascinante: basta incappare in un paio di passaggi a vuoto per finire subito sul banco degli imputati, perché non ci sono pazienza né la reale intenzione di valorizzare i giovani talenti italiani.»