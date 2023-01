Graziani contro Jovic: “A Roma sembrava un giocatore in pensione. Non c’entra niente con la Fiorentina”

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, Ciccio Graziani ha così parlato del problema gol in casa Fiorentina, soffermandosi in particolar modo su Luka Jovic: “Alla Fiorentina manca un attaccante. Contro la Roma ho visto la prestazione di Jovic e mi sembrava un giocatore in pensione. Non posso vedere un attaccante che non si arrabbia, non pressa e non sgomita. Lì ho capito che Jovic con questa squadra non c’entra niente. La Fiorentina ha bisogno di un attaccante diverso, che partecipi, che sia vivo. Probabilmente ci sono dei concorsi di colpa, perchè sono sicuro che da seconda punta alle spalle di Cabral potrebbe dare qualcosa di più, lui da solo l’area di rigore non la regge. Lo spezzone contro l’Inter ne è la prova”.



Infine, ha chiuso così il suo intervento parlando dell’ipotesi Kouamé come prima punta: “Meglio. Lotta, sgomita e s’impegna di più. Puoi farci affidamento anche dando palle sporche su cui l’ivoriano va a lottare a differenza di Jovic”.