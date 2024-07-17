Graziani: "Con l'offerta giusta, credo che Commisso potrebbe cedere la Fiorentina al miglior acquirente"

L'ex calciatore della Fiorentina ha commentato oggi la situazione in casa viola dopo le ultime vicende di mercato

Al Pentasport di Radio Bruno ha parlato l'ex centravanti viola Francesco Graziani che ha commentato la situazione legata al mondo Fiorentina: "Non vedo bene la Fiorentina in questo momento, sta cedendo tanti pezzi e non so se li coprirà tutti, mi pare che la società abbia perso un po' d'entusiasmo e di voglia di vincere. Commisso lo vedo stanco, purtroppo ha impegni in America ed è difficile per lui gestire la squadra da così lontano, chiaramente la scomparsa di Joe ha lasciato un vuoto incolmabile intorno alle vicende della Fiorentina ma soprattutto dentro il Presidente. La Fiorentina non è in vendita e lo sappiamo bene, Commisso non ha bisogno di cercare dei compratori però credo che adesso se qualcuno facesse una buona offerta, non rifiuterebbe subito. Penso che Commisso potrebbe cedere la Fiorentina, è una possibilità da non escludere".

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