Labaro Viola

Graziani: "Chiesa? Mancano le prestazioni. Ha un contratto, se poi volesse andare.."

L'ex attaccante Ciccio Graziani, ha detto la sua all'emittente Radio Sportiva in merito alle vicende viola. Ecco le sue parole:"Chiesa non mi risulta abbiapubblicamente ammesso di desiderare andar via...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 novembre 2019 14:16
Graziani: "Chiesa? Mancano le prestazioni. Ha un contratto, se poi volesse andare.." -
News
Fiorentina
Graziani
Chiesa
Condividi

L'ex attaccante Ciccio Graziani, ha detto la sua all'emittente Radio Sportiva in merito alle vicende viola. Ecco le sue parole:
"Chiesa non mi risulta abbiapubblicamente ammesso di desiderare andar via dalla Fiorentina. Se decidesse cosi, e ci fossero club interessati se ne può parlare, al contrario ha un contratto ed io società voglio le massime prestazioni da lui in questo momento".

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok