Graziani: "Chiesa? Mancano le prestazioni. Ha un contratto, se poi volesse andare.."
L'ex attaccante Ciccio Graziani, ha detto la sua all'emittente Radio Sportiva in merito alle vicende viola. Ecco le sue parole:"Chiesa non mi risulta abbiapubblicamente ammesso di desiderare andar via...
A cura di Redazione Labaroviola
25 novembre 2019 14:16
L'ex attaccante Ciccio Graziani, ha detto la sua all'emittente Radio Sportiva in merito alle vicende viola. Ecco le sue parole:
"Chiesa non mi risulta abbiapubblicamente ammesso di desiderare andar via dalla Fiorentina. Se decidesse cosi, e ci fossero club interessati se ne può parlare, al contrario ha un contratto ed io società voglio le massime prestazioni da lui in questo momento".