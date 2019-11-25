Graziani: "Chiesa? Mancano le prestazioni. Ha un contratto, se poi volesse andare.."

L'ex attaccante Ciccio Graziani, ha detto la sua all'emittente Radio Sportiva in merito alle vicende viola. Ecco le sue parole:"Chiesa non mi risulta abbiapubblicamente ammesso di desiderare andar via...

L'ex attaccante Ciccio Graziani, ha detto la sua all'emittente Radio Sportiva in merito alle vicende viola. Ecco le sue parole:

"Chiesa non mi risulta abbiapubblicamente ammesso di desiderare andar via dalla Fiorentina. Se decidesse cosi, e ci fossero club interessati se ne può parlare, al contrario ha un contratto ed io società voglio le massime prestazioni da lui in questo momento".