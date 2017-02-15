Graziani: "Berna e Chiesa in fascia scoppiano. Telefonate? Rischio offese"

Ciccio Graziani è intervenuto oggi ai microfoni del Pentasport per parlare di Fiorentina. "Chi gioca esterno? Io sono per Tello perchè Bernardeschi a destra è arrangiato. Il ruolo che fa Federico lo p...

Ciccio Graziani è intervenuto oggi ai microfoni del Pentasport per parlare di Fiorentina. "Chi gioca esterno? Io sono per Tello perchè Bernardeschi a destra è arrangiato. Il ruolo che fa Federico lo può fare tranquillamente anche Tello. Poi son sempre dell’idea che è improduttivo fargli fare sempre 80 metri di campo ad un giocatore come Bernardeschi: lui il meglio lo da dietro le punte. Abbiamo già visto in passato che dopo un pò è 'scoppiato' a livello fisico. Ed è anche il rischio che stiamo correndo attualmente con Chiesa".

Poi ancora, sull'iniziativa della telefonata a casa ai tifosi da parte della Fiorentina: "Non sono d’accordo. Preferisco cose più concrete e ben fatte. Preferirei ad esempio che riaprissero al pubblico gli allenamenti o che i giocatori fossero più disponibili con i tifosi all’uscita dei campini. Puoi chiamare i tifosi a casa quanto vuoi, ma rischi anche di prenderti delle offese”.