Graziani: “Balotelli? Il lupo perde il pelo ma non il vizio. Non ci investirei un euro”

Ciccio Graziani ha parlato come di consueto di Fiorentina ai microfoni di Radio Bruno: "È tornato dopo quattro anni ma non ha esultato: il lupo perde il pelo ma non il vizio. Belotti e Immobile più fo...

Ciccio Graziani ha parlato come di consueto di Fiorentina ai microfoni di Radio Bruno: "È tornato dopo quattro anni ma non ha esultato: il lupo perde il pelo ma non il vizio. Belotti e Immobile più forti di lui. Se fossi una società italiana non ci investirei neanche un euro. Saponara a Firenze? Cambiare ruolo non è facile. Baggio da tornante ha cambiato ed è diventato Baggio. Pioli sbaglia se vuole solamente giocatori da 4-3-3: nel calcio di oggi puoi modificare la squadra in corso, anche nel modulo. Guardate allegri: è bravo a costruire in base agli elementi disponibili, modellare un aspetto tattico in base ai giocatori. Saponara, se ci credi, devi dargli spazio"