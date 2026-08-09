Graziani: "Anche l'anno scorso vedevo una Fiorentina da prime 6, ora ci vogliono i piedi per terra"

L'ex attaccante viola ha parlato di Fiorentina

L'ex centravanti della Fiorentina, Ciccio Graziani, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva. Di seguito un estratto dei suoi passaggi principali: «Como, Atalanta e Fiorentina tra le principali rivali dell'Inter nella corsa al tricolore? Pure la scorsa annata, osservando i rinforzi approdati a Firenze, sostenevo che la squadra potesse centrare i primi sei posti, e per tutta la stagione sono stato deriso per questo... In realtà valutavo soltanto il potenziale offensivo con elementi del calibro di Piccoli, Gudmundsson, Kean e Dzeko, ma poi la storia del campionato ha detto altro. A essere sincero, anche per questa stagione le percezioni sono positive: si respira una grande carica attorno alla Fiorentina, esattamente come accade per Atalanta e Como. Sarebbe favoloso se queste realtà potessero ambire direttamente al titolo e non unicamente a un piazzamento in Champions League. Occorre tuttavia mantenere la massima cautela, dato che sulla lunga distanza la superiore qualità di piazze come Napoli, Roma, Juventus e Milan è destinata ad emergere: rimangono loro le favorite d'obbligo per la conquista dei trofei».