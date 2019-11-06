Graziani: "A Cagliari vorrei vedere Vlahovic dall'inizio. Anche Sottil merita di giocare, andiamo lì con presunzione"

Ciccio Graziani ha parlato ai microfoni del Pentasport a proposito del pareggio contro il Parma e della prossima sfida al Cagliari: "Dobbiamo andare lì con un po' di presunzione, perché loro hanno ent...

Ciccio Graziani ha parlato ai microfoni del Pentasport a proposito del pareggio contro il Parma e della prossima sfida al Cagliari: "Dobbiamo andare lì con un po' di presunzione, perché loro hanno entusiasmo. Darei qualche chance in più a Vlahovic dal primo minuto. Contro il Parma avrebbe dovuto giocare anche Sottil, così ci saremmo schierati a specchio. Peccato aver regalato un tempo: bisognava sfruttare meglio gli esterni, ma Ghezzal non sapeva dove andare e Chiesa faceva confusione. Inoltre Boateng non ha aiutato la squadra a salire".