Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha parlato ai microfoni della Rai di Federico Chiesa.



Queste le sue parole: “Chiesa? Mister Mancini ha la sensibilità e l’esperienza di individuare le migliori condizioni per arrivare in finale all’europeo. Mi dispiace per il momento di difficoltà di Federico, però sono fermamente convinto che a giugno Mancini saprà tirare fuori il meglio dai propri calciatori”.