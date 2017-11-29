Grassia: "I Della Valle hanno rifiutato due offerte per l'acquisizione della Fiorentina, e quella promessa..."

Filippo Grassia, giornalista di Radio Rai, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno: "Mi risulta che i DV abbiano rifiutato due offerte di acquisizione per la Fiorentina. La prima, molto bassa, della...

Filippo Grassia, giornalista di Radio Rai, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno: "Mi risulta che i DV abbiano rifiutato due offerte di acquisizione per la Fiorentina. La prima, molto bassa, della società argentina che gestisce l'aeroporto di Firenze. La seconda però, di un fondo d'investimento, aveva cifre molto più importanti e soprattutto c'era la promessa di fare un mercato da 120 milioni".