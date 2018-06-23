Grande offerta da 40 milioni rifiutata dalla Fiorentina per Simeone dal Marsiglia. La situazione...

“Non solo Chiesa, no viola a 40 milioni anche per Simeone”. Così scrive la Gazzetta dello Sport in edicola stamani, sottolineando come la Fiorentina avrebbe detto no ad un’offerta allettante da quasi...

“Non solo Chiesa, no viola a 40 milioni anche per Simeone”. Così scrive la Gazzetta dello Sport in edicola stamani, sottolineando come la Fiorentina avrebbe detto no ad un’offerta allettante da quasi 40 milioni per il Cholito da parte del Marsiglia di Rudi Garcia. Pur avendo pagato l’attaccante 16 milioni poco meno di un anno fa, la società di viale Fanti crede in Simeone e nei suoi margini di miglioramento, con la possibilità di sfondare la prossima stagione il muro dei quindici gol. Adesso è possibile che la Fiorentina adegui il contratto al ragazzo. Oltre a Simeone, la Fiorentina ha già detto no agli assalti per Chiesa, Milenkovic, Veretout e agli abboccamenti per Pezzella e Pioli: un’ottima base da cui ripartire. Un tesoretto da 150 milioni dunque per la squadra viola