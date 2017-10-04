Grande gol di Vigilucci, la Fiorentina Women's in vantaggio contro il Fortuna FC in Champions League
Un grande gol di Vigilucci porta avanti la Fiorentina Women's in Champions
A cura di Redazione Labaroviola
04 ottobre 2017 21:31
Prima partita della Fiorentina Women's in Champions League dopo la vittoria del campionato dello scorso anno. Si gioca allo Stadio Franchi di Firenze e non sono pochi i tifosi viola che sono andati allo stadio per incitare le ragazze viola. Al minuto 39 la Fiorentina si porta avanti con un grande gol di Vigilucci da fuori aria.