Grande gol di Vigilucci, la Fiorentina Women's in vantaggio contro il Fortuna FC in Champions League

Un grande gol di Vigilucci porta avanti la Fiorentina Women's in Champions

Prima partita della Fiorentina Women's in Champions League dopo la vittoria del campionato dello scorso anno. Si gioca allo Stadio Franchi di Firenze e non sono pochi i tifosi viola che sono andati allo stadio per incitare le ragazze viola. Al minuto 39 la Fiorentina si porta avanti con un grande gol di Vigilucci da fuori aria.