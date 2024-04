Grande entusiasmo da Bergamo: oltre 600 tifosi pronti a sostenere l’Atalanta contro la Fiorentina

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si concentra questa mattina sul numero dei tifosi dell’Atalanta che in questi giorni hanno sostenuto la squadra di Gasperini e che stasera saranno di scena al Franchi, nel settore ospiti. Come spiega il giornale, il primo di aprile erano oltre 1.300 i tifosi nerazzurri che hanno sostenuto la Dea (non uno scherzo) mentre questa sera saranno oltre 600. E saranno ancora carichi per sostenere l’Atalanta. A Bergamo e dintorni non si parla d’altro e questo entusiasmo si respira anche nella sala delle conferenze del centro sportivo di Zingonia.

