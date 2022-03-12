Grand Tour al Viola Park, oggi la politica e domani gli ex calciatori della Fiorentina

La Fiorentina sta mettendo in mostra i lavori del Viola Park

Oggi la politica e domani gli ex viola. La Fiorentina mette in mostra i lavori del Viola Park nel comune di Bagno a Ripoli. Lo scopo del tour sarà quello di mostrare l’avanzamento dei lavori del cantiere e di illustrare il possibile impatto socio-economico che il nuovo centro sportivo viola potrà avere. Domani invece gli ospiti saranno molti giocatori che hanno vestito la casacca viola in passato. Lo scrive Il Corriere dello Sport.

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