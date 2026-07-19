Gosens: "Voglio chiudere la carriera allo Schalke, è il posto perfetto in questo momento"

Il terzino tedesco si è presentato in Germania

Giornata di presentazioni per Robin Gosens, che si trasferisce a titolo definitivo dalla Fiorentina allo Schalke 04. Per l'esterno tedesco si tratta di un ritorno a casa, in una squadra appena promossa in Bundesliga che gli offre l'opportunità di misurarsi nuovamente con il calcio del suo Paese.

Le dichiarazioni di Gosens Durante la conferenza stampa, il giocatore ha riavvolto il nastro della sua vita professionale, ricordando i primi passi nel mondo del pallone: «Lo Schalke ha avuto un ruolo fondamentale nel farmi credere che sarei potuto diventare un calciatore vero, è un dato di fatto. In questo club ho mosso i primi passi importanti e mi auguro di poter appendere gli scarpini al chiodo proprio con questa maglia».

«L'ambiente ideale per me» Il laterese ha poi aggiunto dettagli sul proprio futuro: «Attualmente non sto pianificando troppo a lungo termine, ma ho la certezza assoluta che questa sia la piazza ideale per me in questo momento». Gosens ha salutato Firenze solo pochi giorni fa, affidando il suo addio a una lettera aperta in cui traspare del dispiacere per il modo in cui si è interrotta l'avventura con la Fiorentina.