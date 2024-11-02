Gosens, testa e calcio, la Fiorentina si gode lo psicologo del gol. Servono 7 milioni per riscattarlo 

Il gruppo ama Gosens, la Fiorentina se lo coccola

Pur tedesco, Robin Gosens in Italia si sente a casa. Non è un mistero, visto che ha desiderato di tornare nel Belpaese a ogni costo dopo l'esperienza all'Union Berlin. Ora la Fiorentina se lo gode, soprattutto per una forza mentale che va di pari passo con quella fisica.

L'ex Atalanta, è un fatto noto, si è laureato recentemente in psicologia e ha nei piani di aprire uno studio per aiutare gli sportivi. Un leader vero da mentalità vincente e da chi alza l'asticella evitando di nascondersi. La consapevolezza che un gruppo così deve sognare. In campo fa sentire la propria presenza sempre, vuole incidere, già tre gol con la Fiorentina, pur adattandosi. Ma rinunciare a un po' di gloria personale per il bene della squadra non è un problema. Oggi Gosens fa il terzino puro, con alternative Biraghi e Parisi.

Oggi, per far rimanere Gosens in viola servono 7 milioni di riscatto, esercitabili a piacimento o in base alle partite giocate: ma è difficile pensare che il club non porti a casa tutto il cartellino. Il gruppo lo ama, le sue prestazioni sono di gran qualità: e la Fiorentina se lo coccola. Lo scrive Repubblica.

https://www.labaroviola.com/galli-elogia-de-gea-puo-giocare-fino-a-40-anni-spero-nella-fiorentina-le-parate-hanno-cancellato-le-perplessita/275121/