Gosens: "Stiamo soffrendo come soffrono i tifosi. Ma è solo una partita di calcio, serve leggerezza"

Le parole di Robin Gosens alla vigilia della sfida della Fiorentina contro il Panathinaikos in Conference League

Robin Gosens ha risposto alle domande dei giornalisti presenti al Viola Park per la vigilia del ritorno di Conference contro il Panathinaikos, queste le parole del terzino sinistro della Fiorentina:

"Sono sempre stato un giocatore che parla tanto e lo farò anche domani, ho grande esperienza anche in campo internazionale, nella partita di andata c'è stato un calo, abbiamo analizzato bene quella partita e siamo pronti ad affrontare il ritorno. La negatività influisce a livello mentale e fisico, siamo consapevoli che possiamo fare molto meglio, dobbiamo affrontare l'avversario con leggerezza, io sentivo negatività all'interno del gruppo e spero che domani possiamo mettere in campo più legge. Noi come squadra stiamo soffrendo come soffrono i tifosi, loro hanno diritto di fischiare quando si sentono di farlo.

Io quando vedo qualcuno in difficoltà sono li a dare una mano, chiedo di darci una mano perchè non è un momento facile per noi. Noi le colpe le prendiamo perchè siamo noi a scendere in campo. Le vittorie ci danno autostima, sono convinto che stiamo preparando le partite in maniera giusta, le partite non sono andate come volevamo noi, quando non vinci perdi fiducia ma alla fine dobbiamo ricordarci che è solo una partita di calcio, altro che tensione, stiamo giocando in Europa che è la cosa più bella che esiste, noi siamo fratelli in campo e dobbiamo lottare fino alla fine. Siamo sempre in grado di reagire come squadra, qualche volta siamo scesi in campo e non siamo riusciti a tenere il ritmo per 90 minuti, stiamo provando a trovare una soluzione ma non è cosi facile, la risposta non la trovi subito"