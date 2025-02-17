Gosens: "Sconfitta meritata, cancelliamo tutto e ripartiamo domenica prossima"

Il tedesco ha commentato la sconfitta di ieri alle 12.30 contro il Como per 0-2 dove i gigliati hanno offerto una brutta prestazione

Sui social, Robin Gosens ha fatto un post di commento alla sfida persa di ieri contro il Como in cui è stato anche ammonito: "Sapevamo quanto era importante questa partita. Purtroppo non siamo riusciti a trasmettere quell'importanza in campo. Sconfitta meritata ed in più quinto giallo. Cancelliamo tutto e facciamo vedere la vera Viola domenica prossima."

Il tedesco è risultato uno dei pochi a salvarsi in una giornata davvero storta per i viola che non hanno mai dato l'impressione di vincere e in cui non ha funzionato davvero niente di quanto preparato.