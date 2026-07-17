Gosens riparte dalla Germania: è ufficialmente un nuovo giocatore dello Schalke 04

Il nazionale tedesco approda allo Schalke 04 in prestito con obbligo, indosserà la maglia numero 8 e ha già condiviso l'annuncio del club sui propri canali social

Robin Gosens è ufficialmente un nuovo calciatore dello Schalke 04. Il club tedesco ha annunciato l'arrivo del classe 1994 con un messaggio pubblicato sui propri canali social, confermando il prestito dal Fiorentino.

"Lo Schalke 04 ha ingaggiato il 24 volte nazionale tedesco Robin Gosens. Gosens arriva inizialmente in prestito dall'AC Fiorentina e vestirà la maglia numero 8. Benvenuto allo Schalke, Robin!", si legge nel post condiviso dalla società tedesca.

Anche lo stesso Gosens ha rilanciato l'annuncio attraverso il suo profilo social, condividendo il messaggio del club e dando il via alla sua nuova avventura in Germania. Per il laterale tedesco si tratta di un ritorno in patria dopo le esperienze maturate negli ultimi anni tra Serie A e Bundesliga. Dopo aver vestito la maglia della Fiorentina, Gosens risponde dallo Schalke 04 con l'obiettivo di mettere propria esperienza al servizio del club e contribuire alla rincorsa verso il ritorno ai vertici del calcio tedesco