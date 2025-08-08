Gosens: “Pioli ha idee diverse da Palladino, avrei voluto ricevere il messaggio che ho mandato a Fazzini”

Robin Gosens ha parlato dal ritiro della Fiorentina in Inghilterra, queste le parole del terzino tedesco:

“Non vedo l’ora di scendere in campo domani a Old Trafford. È uno stadio che mi manca: ho avuto la fortuna di giocare in tanti impianti splendidi, e questo sarà un ottimo banco di prova per capire il nostro livello attuale. Sarà importante per dare un segnale a noi stessi, dimostrando di poter competere anche contro squadre come il Manchester United.

Come procede il ritiro?

“Sta andando molto bene. Si è creato un bel legame tra di noi, e credo sia proprio quello che un allenatore si augura. Lontani dalla famiglia, passiamo molto tempo insieme, ci confrontiamo, facciamo chiacchierate più profonde e impariamo a conoscerci meglio. Abbiamo lavorato bene finora, speriamo di alzare ulteriormente l’asticella domani e poi ci aspetta l’ultima fase del ritiro.”

Sempre più leader?

“Quando ero giovane, avrei voluto ricevere un messaggio come quello che ho mandato a Fazzini. Ora che ho qualche anno in più, sento maggiormente la responsabilità e lo faccio volentieri. È capitato anche con Mattia Viti: sono piccoli gesti, ma possono fare la differenza. Mi sento un leader, ma in maniera naturale, senza forzature. Lo faccio perché mi viene spontaneo, e sono felice che venga riconosciuto.”

L’arrivo di Pioli?

“Ci stiamo trovando bene: ha idee diverse rispetto a Palladino, pur mantenendo la base della difesa a tre, modulo in cui mi esprimo al meglio. Pioli forse ci concede più libertà, ma stiamo lavorando tanto sulla fase difensiva, soprattutto sulla marcatura a uomo. Stiamo alzando il livello, anche se è evidente che non siamo ancora al top. Riguardando le partite ti accorgi degli errori, ma vedo i ragazzi motivati e pronti per una grande stagione.”

Consigli a Dodô per segnare di più?

“Parliamo molto. È un giocatore che interpreta il suo ruolo in maniera eccezionale. Insieme al mister stiamo lavorando proprio sull’aspetto dei gol: bisogna trovarsi nel posto giusto al momento giusto, e ci stiamo concentrando sugli inserimenti. Se posso dargli una mano, lo faccio sempre con piacere.”

Lo spareggio di Conference?

“L’anno scorso sono arrivato il giorno dopo il passaggio del turno. Sono partite sempre complicate perché affronti squadre che sono più avanti nella preparazione. Noi ci faremo trovare pronti: teniamo tantissimo alla Conference e questa sfida andrà preparata alla perfezione.”