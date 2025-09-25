Gosens pensa già a cosa farà dopo il ritiro: "Voglio fare lo psicologo e lavorare con i calciatori"

Anche se ha ancora tanto da dare al calcio e alla Fiorentina Robin Gosens nel corso del Podcast Copa Ts ha parlato dinquello che vorrà fare dopo essersi ritirato:"Ho le idee abbastanza chiare di quell...

Anche se ha ancora tanto da dare al calcio e alla Fiorentina Robin Gosens nel corso del Podcast Copa Ts ha parlato dinquello che vorrà fare dopo essersi ritirato:

"Ho le idee abbastanza chiare di quello che farò dopo il ritiro: partirò dai miei studi, poi magari ci aggiungerò un master in psicologia dello sport, e a quel punto mi piacerebbe aprire un piccolo studio e poter offrire consulenze individuali ai calciatori"