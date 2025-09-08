Gosens: “Offerte per Comuzzo? Ci ho parlato tantissimo, non è stato facile, ha 20 anni”

Robin Gosens ha così parlato al Corriere Fiorentino del suo giovane compagno Pietro Comuzzo: “Con Comuzzo ho parlato tantissimo. Io cercavo lui e lui cercava me. Appena accendevo il telefono leggevo notizie su di lui e sulle offerte milionarie che riceveva: non è stato facile affrontare tutto questo, non lo sarebbe stato neppure per me che ormai ho esperienza. Pietro è un ragazzo serio e aperto, ma non scordiamoci che ha vent’anni. Ora che è chiuso il mercato vedrete che piano piano tornerà quel giocatore forte e sicuro che è sempre stato”.