Gosens o Beltran al posto di Bove: ecco la mossa di Palladino per il futuro 

Palladino è a caccia di nuove soluzioni

Dopo il vantaggio, l'andamento della partita non è cambiato: la Fiorentina ha gestito una gara "sporca" contro un Cagliari ben organizzato, in un match con poche occasioni da entrambe le parti.

Nella ripresa, le squadre hanno provato a rompere l'equilibrio con sostituzioni: Palladino ha sperimentato diverse soluzioni tattiche, spostando Beltran e poi Gosens nel ruolo precedentemente occupato da Bove, mentre Nicola ha aumentato la pressione offensiva inserendo Luvumbo, Felici e Pavoletti in un audace 4-2-4. Tuttavia, il risultato non è cambiato. La Fiorentina ha riscritto la sua storia con una vittoria, mentre il Cagliari torna a casa con segnali di crescita e maggiore solidità. Lo riporta il Corriere dello Sport.

https://www.labaroviola.com/open-var-gol-di-cataldi-regolare-kouame-e-in-fuorigioco-ma-non-impatta-il-portiere-vede-partire-il-pallone/280074/