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Gosens: "L'Atalanta la batti solo sei una squadra vera. E oggi noi dobbiamo essere questo"

Intervenuto ai microfoni di Dazn, l'esterno della Fiorentina, Robin Gosens, ha così parlato prima della sfida contro l'Atalanta: "L'Atalanta mi ha permesso di fare la carriera che ho fatto, ero uno sc...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 settembre 2024 14:45
Gosens: "L'Atalanta la batti solo sei una squadra vera. E oggi noi dobbiamo essere questo" - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 1.09.2024, Fiorentina-Monza, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 1.09.2024, Fiorentina-Monza, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Intervenuto ai microfoni di Dazn, l'esterno della Fiorentina, Robin Gosens, ha così parlato prima della sfida contro l'Atalanta: "L'Atalanta mi ha permesso di fare la carriera che ho fatto, ero uno sconosciuto e grazie alla famiglia Percassi sono diventato quello che sono oggi. Però oggi cercherò di dare tutto per i miei colori che sono quelli viola. Ho parlato molto con il mister per capire per capire come si può battere questa Atalanta, conosco bene Gasperini e tanti giocatori che sono ancora qua. L'Atalanta la batti solo sei una squadra vera e giochi da squadra vera. Questo è quello che dobbiamo essere oggi".

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