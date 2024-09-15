Gosens: "L'Atalanta la batti solo sei una squadra vera. E oggi noi dobbiamo essere questo"

Intervenuto ai microfoni di Dazn, l'esterno della Fiorentina, Robin Gosens, ha così parlato prima della sfida contro l'Atalanta: "L'Atalanta mi ha permesso di fare la carriera che ho fatto, ero uno sc...

Intervenuto ai microfoni di Dazn, l'esterno della Fiorentina, Robin Gosens, ha così parlato prima della sfida contro l'Atalanta: "L'Atalanta mi ha permesso di fare la carriera che ho fatto, ero uno sconosciuto e grazie alla famiglia Percassi sono diventato quello che sono oggi. Però oggi cercherò di dare tutto per i miei colori che sono quelli viola. Ho parlato molto con il mister per capire per capire come si può battere questa Atalanta, conosco bene Gasperini e tanti giocatori che sono ancora qua. L'Atalanta la batti solo sei una squadra vera e giochi da squadra vera. Questo è quello che dobbiamo essere oggi".

FORMAZIONE FIORENTINA: NUOVO MODULO: 3-5-2, CATALDI REGISTA, BIRAGHI IN DIFESA, BOVE NEL MEZZO

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