Gosens ha raggiunto le presenze per il riscatto obbligatorio, all’Union Berlino 7.5 milioni

Terminata da pochi minuti la partita tra Fiorentina e Roma con i risultato di 1-0 in favore della Roma grazie al goal al 49esimo di Dovbyk. Una partita amara alla per la Fiorentina che nonostante abbia dominato per larghi tratti la partita è uscita sconfitta dal campo dell’Olimpico con un goal siglato oltre i 4 minuti di recupero concessi nel primo tempo.

C’è però una buona notizia per la Fiorentina, infatti con i 45 minuti giocati oggi Gosens ha raggiunto le presenze che servivano per far riscattare il riscatto obbligatorio, all’Union Berlino andranno 7.5 milioni di euro