Gosens: "Firenze ormai è casa mia. Raggiunto il 60% delle partite giocate, sono della Fiorentina"

Robin Gosens è uno dei grandi punti di forza della Fiorentina in questa stagione. Ed è breve sarà riscattato ufficialmente

A cura di Redazione Labaroviola 31 marzo 2025 13:17

Firenze, Stadio Artemio Franchi, 08.12.2024, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

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