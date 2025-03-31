Gosens: "Firenze ormai è casa mia. Raggiunto il 60% delle partite giocate, sono della Fiorentina"
Robin Gosens è uno dei grandi punti di forza della Fiorentina in questa stagione. Ed è breve sarà riscattato ufficialmente
Robin Gosens, terzino sinistro della Fiorentina, ha parlato a Kicker, testata giornalistica tedesca, queste le sue parole sull'esperienza con la maglia viola:
"Firenze è ormai casa mia. Quando mi sento mentalmente sereno e percepisco l’apprezzamento intorno a me, tutto questo influisce positivamente sulle mie prestazioni. Attualmente, sono in ottima forma sia fisica che mentale. Non dovrebbe volerci molto prima di diventare ufficialmente un giocatore della Fiorentina. Esiste un’opzione di acquisto, che diventerà obbligatoria una volta raggiunto il 60% delle partite disputabili in tutte le competizioni. E siamo vicini a quel traguardo."