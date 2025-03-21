Gosens: "Firenze è incredibile come città, è una culla di bellezza assoluta e ci sto benissimo"

L'esterno tedesco della Fiorentina ha commentato i suoi primi mesi a Firenze dopo l'arrivo in estate dalla Germania

Ai canali ufficiali della Serie A ha parlato l'esterno tedesco Robin Gosens che sta vivendo un grande momento alla Fiorentina: "Il calcio è una passione per me ed, insieme alla mia famiglia, è la cosa che mi dà più gioia nella vita. Essere un buon calciatore non è facile perché ci vuole molta pazienza e serietà per arrivare a un buon livello e per mantenerlo, è come un buon vino. Probabilmente se non fossi diventato un calciatore, adesso farei il poliziotto come mio nonno perché mi è sempre piaciuta la professione."

Sugli inizi: "Feci un provino col Borussia, ma non andò bene e venni scartato poi iniziai a giocare in Olanda perché sono cresciuto al confine tra Germania ed Olanda e ho cominciato a giocare lì poi mi chiamarono dall'Italia Sartori e Gasperini perché mi volevano, ma parlavano in italiano e non capivo perché non avevo studiato ancora la lingua, quindi riattaccai e chiusi la trattativa."

Su Firenze: "Sto benissimo qua, sono felice di aver scelto questa città incredibile che è bellissima. Firenze è un museo a cielo aperto che racconta il Rinascimento e tutta la cultura in ogni angolo. Firenze è straordinaria e sono convinto che qui posso esprimermi al massimo perché è l'ambiente giusto per me."