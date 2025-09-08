Gosens elogia Pioli: “Ha grande empatia, mi ha stupito la facilità con cui trova il feeling coi giocatori”

Robin Gosens, giocatore della Fiorentina, ha così parlato al Corriere Fiorentino: “Stefano Pioli? Del mister mi ha stupito la facilità con cui riesce ad avere feeling coi giocatori. A volte al campo arriva gente arrabbiata, che ha in testa il mercato o che sbaglia cose semplici in allenamento. Lui però riesce a usare le parole giuste nel momento giusto. Sempre. In Germania la chiamano Fingerspitzengefühl (avere tatto, empatia con le persone, ndr), è una dote non comune che ti fa creare feeling con chi ti sta accanto e frutto della sua enorme esperienza che lo ha portato a vincere il campionato e ad allenare super campioni come Ronaldo”.