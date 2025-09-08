8 Settembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 09:47

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Gosens difende Palladino: “Possiamo discutere di tante cose, ma ha fatto 65 punti. Con lui rapporto bellissimo”

Rassegna Stampa

Gosens difende Palladino: “Possiamo discutere di tante cose, ma ha fatto 65 punti. Con lui rapporto bellissimo”

Redazione

8 Settembre · 09:21

Aggiornamento: 8 Settembre 2025 · 09:21

TAG:

FiorentinaGosensPalladino

Condividi:

di

"Mi ha chiamato dopo le dimissioni ma non mi ha spiegato i motivi della sua scelta"

Robin Gosens, giocatore della Fiorentina, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere Fiorentino: “Addio Palladino? Non ho capito bene neppure io quale sia stato il problema, noi due abbiamo sempre avuto un bellissimo rapporto. Mi ha chiamato dopo le dimissioni ma non mi ha spiegato i motivi della sua scelta. Di certo da me non sentirete mai una parola fuori posto nei suoi confronti, perché se sono a Firenze è anche grazie a lui. In più vi dico questo: possiamo discutere del gioco, dei moduli, delle scelte tecniche, ma i fatti restano. Lui qui ha fatto 65 punti, un traguardo che la Fiorentina non raggiungeva da più di 10 anni”.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio