Gosens difende Palladino: “Possiamo discutere di tante cose, ma ha fatto 65 punti. Con lui rapporto bellissimo”

Robin Gosens, giocatore della Fiorentina, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere Fiorentino: “Addio Palladino? Non ho capito bene neppure io quale sia stato il problema, noi due abbiamo sempre avuto un bellissimo rapporto. Mi ha chiamato dopo le dimissioni ma non mi ha spiegato i motivi della sua scelta. Di certo da me non sentirete mai una parola fuori posto nei suoi confronti, perché se sono a Firenze è anche grazie a lui. In più vi dico questo: possiamo discutere del gioco, dei moduli, delle scelte tecniche, ma i fatti restano. Lui qui ha fatto 65 punti, un traguardo che la Fiorentina non raggiungeva da più di 10 anni”.