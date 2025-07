Gosens: “Darei la mia vita in campo per vincere un trofeo con la Fiorentina. Una coppa resta lì per sempre”

Robin Gosens è stato protagonista di un video insieme a Marin Pongracic, una challenge in cui i due dovevano rispondere a delle domande sull’altro, in caso di errore la penalità era rispondere ad una domanda da intervista. Queste le parole di Gosens:

“Io a Pongracic ruberei la velocità sul lungo, è molto veloce. Può tenere il ritmo degli attaccanti e mi piacerebbe avere anche a me questa caratteristica. Cosa darei per vincere un trofeo con la Fiorentina? Sicuramente tantissimo perché alla fine noi calciatori giochiamo per vincere trofei. Un trofeo è qualcosa di particolare, rimane lì per sempre, Qui si aspetta da tantissimi anni e per questo darei tantissimo. Se vuoi sentire qualcosa come la mia casa ti posso dire che parlando del campo darei la mia vita per vincere un trofeo.”

Poi anche ha scherzato sulle interviste: “La parte più bella del mio lavoro fare le interviste. Io vivo per queste interviste, il campo fa parte anche di tutto questo ma io in realtà amo troppo queste interviste.”