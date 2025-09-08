8 Settembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 09:47

Gosens conferma: “Atalanta? Non nego di averci pensato, la Fiorentina ha detto “no chance””

"Alla Fiorentina mi sento importante, voglio solo ripagare la fiducia"

Il calciatore della Fiorentina Robin Gosens ha rilasciato una lunga intervista al Corriere Fiorentino: “Atalanta? È verissimo. Mi hanno chiamato e fatto sapere dell’interesse. Non nego di averci pensato perché Firenze per me ormai è casa, ma anche Bergamo lo è. All’Atalanta ho passato anni bellissimi e alla città mi lega il periodo tremendo del Covid: è un rapporto che va oltre lo sport e che rimarrà per sempre. Proprio per questi sentimenti contrastanti ho detto subito che avrei lasciato carta bianca ai club. E quando la Fiorentina mi ha detto “no chance” di andar via sono stato felicissimo di rimanere. E orgoglioso della fiducia del presidente Commisso e di tutto il club. In viola mi sento importante e ora voglio soltanto ripagare la fiducia”

