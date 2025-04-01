Gosens: "Con Palladino abbiamo deciso di non rischiare dopo la botta, vogliamo vincere la Conference"

L'esterno tedesco ha parlato del problema fisico che lo ha tenuto lontano dal match contro l'Atalanta, sua ex squadra

Al Podcast Copa TS ha parlato il terzino viola Robin Gosens che ha commentato anche l'infortunio che lo ha tenuto fuori dalla gara di domenica contro l'Atalanta, sua ex squadra: "Ho preso una botta nella rifinitura e con Palladino abbiamo deciso che era meglio non rischiare il ginocchio. Mi è dispiaciuto tanto non giocare questa partita perché ci tenevo molto visto che conoscono tanti ragazzi e li volevo rivedere."

Sulla stagione: "Queste due vittorie sono state fondamentali per noi perché ci fanno stare attaccati alle posizioni più importanti in campionato e in lotta per arrivare in fondo alla Conference. Abbiamo cambiato modulo e questo ci ha permesso di uscire da un momento difficile dove abbiamo perso dei punti in modo sciocco, però il campionato è ancora lungo e possiamo dire la nostra, giocheremo contro Milan, Roma e Bologna che sono avversarie dirette per noi."

Sulla Conference: "Per noi è un grande obiettivo perché sappiamo che possiamo arrivare in Finale per giocarci un trofeo che ci meritiamo e che vogliamo vincere per dare una gioia a tutti i tifosi. Inoltre, ci permetterebbe di andare in Europa League che sarebbe un bellissimo traguardo. Il mio sogno è regalare un trofeo a questa città che è innamorata pazza del calcio"