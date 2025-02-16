Gosens ammonito contro il Como: era diffidato. Salterà la trasferta contro l'Hellas Verona
Brutte notizie per la Fiorentina nella prima frazione di gioco. Al 27' Robin Gosens ha rimediato un cartellino giallo dopo un fallo su Strefezza a centrocampo. E l'arbitro Piccinini ha sventolato il g...
A cura di Redazione Labaroviola
16 febbraio 2025 13:05
Brutte notizie per la Fiorentina nella prima frazione di gioco. Al 27' Robin Gosens ha rimediato un cartellino giallo dopo un fallo su Strefezza a centrocampo. E l'arbitro Piccinini ha sventolato il giallo al terzino tedesco. Un ammonizione pesante perché Gosens era uno dei cinque diffidati in casa viola. Dunque, Raffaele Palladino dovrà fare a meno del tedesco nella trasferta di Verona.