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Gosens ammonito contro il Como: era diffidato. Salterà la trasferta contro l'Hellas Verona

Brutte notizie per la Fiorentina nella prima frazione di gioco. Al 27' Robin Gosens ha rimediato un cartellino giallo dopo un fallo su Strefezza a centrocampo. E l'arbitro Piccinini ha sventolato il g...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 febbraio 2025 13:05
Gosens ammonito contro il Como: era diffidato. Salterà la trasferta contro l'Hellas Verona - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 01.12.2024, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 01.12.2024, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Brutte notizie per la Fiorentina nella prima frazione di gioco. Al 27' Robin Gosens ha rimediato un cartellino giallo dopo un fallo su Strefezza a centrocampo. E l'arbitro Piccinini ha sventolato il giallo al terzino tedesco. Un ammonizione pesante perché Gosens era uno dei cinque diffidati in casa viola. Dunque, Raffaele Palladino dovrà fare a meno del tedesco nella trasferta di Verona.

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