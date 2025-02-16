Gosens ammonito contro il Como: era diffidato. Salterà la trasferta contro l'Hellas Verona

Brutte notizie per la Fiorentina nella prima frazione di gioco. Al 27' Robin Gosens ha rimediato un cartellino giallo dopo un fallo su Strefezza a centrocampo. E l'arbitro Piccinini ha sventolato il g...

A cura di Redazione Labaroviola 16 febbraio 2025 13:05

Firenze, Stadio Artemio Franchi, 01.12.2024, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

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