Diffidati Mandragora, Richardson, Fagioli, Zaniolo e Gosens. Con un giallo salteranno Verona-Fiorentina
Saranno ben cinque i diffidati in casa Fiorentina nella sfida di domani contro il Como. La lista è composta da Fagioli, Gosens, Mandragora, Richardson e Zaniolo. In caso di giallo salterebbero la succ...
A cura di Redazione Labaroviola
15 febbraio 2025 14:30
Saranno ben cinque i diffidati in casa Fiorentina nella sfida di domani contro il Como. La lista è composta da Fagioli, Gosens, Mandragora, Richardson e Zaniolo. In caso di giallo salterebbero la successiva partita sul campo dell'Hellas Verona.