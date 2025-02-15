Diffidati Mandragora, Richardson, Fagioli, Zaniolo e Gosens. Con un giallo salteranno Verona-Fiorentina

Saranno ben cinque i diffidati in casa Fiorentina nella sfida di domani contro il Como. La lista è composta da Fagioli, Gosens, Mandragora, Richardson e Zaniolo. In caso di giallo salterebbero la succ...

A cura di Redazione Labaroviola 15 febbraio 2025 14:30

Firenze, Stadio Artemio Franchi, 23.12.2024, Fiorentina-Udinese, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

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