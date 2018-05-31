Gori: "Non parlo dei miei gol, siamo un gruppo con un grande cuore. Il bello viene adesso..."
A fine gara, dopo la vittoria della sua Fiorentina, parla anche Gori (ai microfoni di Sportitalia): "La vittoria è meritata, siamo un gruppo con un grande cuore. I miei gol? Non ne parlo, è più import...
A cura di Redazione Labaroviola
31 maggio 2018 18:49
A fine gara, dopo la vittoria della sua Fiorentina, parla anche Gori (ai microfoni di Sportitalia): "La vittoria è meritata, siamo un gruppo con un grande cuore. I miei gol? Non ne parlo, è più importante la squadra, ma forse vuol dire che lavoro bene in allenamento. La semifinale? Il bello viene adesso, non vogliamo fermarci qua".