Gori: "Non parlo dei miei gol, siamo un gruppo con un grande cuore. Il bello viene adesso..."

A fine gara, dopo la vittoria della sua Fiorentina, parla anche Gori (ai microfoni di Sportitalia): "La vittoria è meritata, siamo un gruppo con un grande cuore. I miei gol? Non ne parlo, è più import...

A cura di Redazione Labaroviola 31 maggio 2018 18:49

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