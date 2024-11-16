Gori: "L'anno scorso sono andato a Monza a farmi allenare da Palladino, vederlo lassù non mi stupisce"

Il portiere dello Spezia Stefano Gori ha rilasciato un intervista a Tuttomercatoweb in cui ha parlato anche di mister Palladino conosciuto lo scorso anno a Monza, queste le sue parole:A proposito di a...

Il portiere dello Spezia Stefano Gori ha rilasciato un intervista a Tuttomercatoweb in cui ha parlato anche di mister Palladino conosciuto lo scorso anno a Monza, queste le sue parole:

A proposito di allenatori, uno centrale per la tua carriera è stato Palladino. Ti aspettavi i risultati che sta avendo a Firenze?

"L'anno scorso ho fatto un investimento importante per la mia carriera, ovvero quello di andare a Monza a lavorare con il preparatore portiere Magni, che già conoscevo, e con mister Palladino: ha una visione del gioco da Serie A, sa alzare il livello della squadra proponendo un certo gioco, seguendolo si impara tanto, io sono migliorato molto nel gioco con i piedi a esempio. È stata un'esperienza che ho messo nel mio bagaglio, una tappa fondamentale. E dal momento che ho visto quali sono le idee del mister, non mi meraviglia vederlo centrare certi risultati: inizialmente ha fatto fatica, ma quando si propone un gioco diverso rispetto a quello cui un gruppo è abituato, le difficoltà sono normali. Poi, quando si toglie la ruggine e gli ingranaggi iniziano a girare, diventa tosta per gli altri".

INTERVISTA A PALLADINO

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