Goretti: "Dobbiamo dimostrare che l'approccio avuto a Genoa sia dimenticato. Mastantuono è bello averlo con noi"

Ecco le parole del direttore tecnico Roberto Goretti ai microfoni di Dazn, nel prepartita di Monza Fiorentina

Ecco le parole di Roberto Goretti ai microfoni di Dazn: "Approcciare bene in maniera seria questa partita è importante, è importante dimostrare che l'approccio contro il genoa, dopo la sosta sia dimenticato e spero abbiamo capito come affrontare queste ripartenze".

Mastantuono? "Ci sono tante componenti e tante situazioni ma è inutile parlarne adesso, abbiamo tanti ragazzi, lui ha 19 anni e gioca come un ragazzo più adulto, è bello averlo con noi nella quotidianità nel modo in cui ha dimostra di volersi migliorare e nel cuore che mette ad ogni partitella".

Pellegrino? "Abbiamo due centroavanti, Mateo e Beto, che cercano di migliorare molto, fanno sempre lavori supplementari ad ogni allenamento. Mateo è il compagno che vorrei sempre avere è un leader positivo".