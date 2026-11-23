Goretti a Sky: "Oulai deve abituarsi alla nostra cultura, sta iniziando ad imparare a mangiare italiano"

Il direttore tecnico della Fiorentina ha parlato a microfoni di Sky nel prepartita di Monza Fiorentina

Ecco le parole di Roberto Goretti ai microfoni di Sky: "Direi che è il momento di essere concentrati a fare bene alla partita e a migliorare pezzo per pezzo, cercando di fare il massimo ad ogni partita. Oggi giochiamo contro il Monza che è simile a noi perché è fatta di giovani e che corrono molto".

Oulai? "E' un ragazzo che deve abituarsi alla nostra cultura e abitudini, ci sta mettendo voglia, va sempre a scuola con la professoressa, sta iniziando ad imparare a mangiare italiano, sta cercando di inserirsi, ma l'atteggiamento con cui lo fa è importante".