Gonzalo salterà Fiorentina-Bologna. Questa tutta la situazione disciplinare in casa viola...
Gonzalo salterà Fiorentina-Bologna
A cura di Gabriele Caldieron
19 marzo 2017 17:06
Dopo la vittoria maturata in trasferta contro il Crotone di Nicola nei minuti finali grazie a Kalinic la Fiorentina rimedia un ammonizione pesante: Gonzalo Rodriguez. Il numero 2, infatti verrà squalificato e salterà Fiorentina-Bologna. Questa tutta la situazione disciplinare in casa viola:
TOMOVIC: 10
BADELJ, ASTORI: 7
SALCEDO: 6
GONZALO: 5 (squalificato)
SAPONARA, KALINIC, SANCHEZ, BERNARDESCHI:, VECINO 5 (già scontata la squalifica)
MILIC: 4 (diffidato)
OLIVERA, BORJA VALERO
CHIESA: 2
DE MAIO, TELLO, ZARATE, ILICIC: 1
Totale: 76
Gabriele Caldieron