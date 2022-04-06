Gonzalez superstar, è tra i migliori U23 d'Europa: è nella top-11 della scorsa giornata
Nico Gonzalez con la rete segnata in Fiorentina-Empoli si è inserito nella top-11 dello scorso turno
A cura di Redazione Labaroviola
06 aprile 2022 10:38
Oggi nelle pagine del Corriere dello Sport troviamo un focus su Nico Gonzalez. Il giocatore figura tra i top europei nello scorso turno di campionato. Delphlyx, ha selezionato gli undici migliori dei diversi campionati europei e tra questi c'è proprio l'argentino della Fiorentina. Gonzalez è l'unico esponente della Serie A tra i migliori U23.
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