Gonzalez senza gol da 4 mesi: senza Vlahovic, é lui il trascinatore della Fiorentina

Gonzalez vuole far esplodere la sua gioia domani contro l'Atalanta

É a secco da 4 mesi e la voglia di spaccare il mondo comincia a farsi evidente. Nico Gonzalez già domani contro l’Atalanta vorrebbe far esplodere la sua gioia. É impaziente. Dopo la partenza di Vlahovic l’impressione é che sia l’attaccante esterno argentino l’uomo più indicato per trascinare la Fiorentina. Lo scrive il Corriere dello Sport slot gacor .

LEGGI ANCHE, ALLEGRI FRECCIATA ALLA FIORENTINA: “VLAHOVIC GIOCAVA IN UNA SQUADRA CHE FA UNA PARTITA A SETTIMANA”

https://www.labaroviola.com/allegri-frecciata-alla-fiorentina-vlahovic-giocava-in-una-squadra-che-fa-una-partita-a-settimana/166053/