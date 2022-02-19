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Gonzalez senza gol da 4 mesi: senza Vlahovic, é lui il trascinatore della Fiorentina

Gonzalez vuole far esplodere la sua gioia domani contro l'Atalanta

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 febbraio 2022 09:26
Gonzalez senza gol da 4 mesi: senza Vlahovic, é lui il trascinatore della Fiorentina - Firenze, stadio A.Franchi, 17.01.2022, Fiorentina-Genoa, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 17.01.2022, Fiorentina-Genoa, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Firenze, stadio A.Franchi, 11.12.2021, Fiorentina-Salernitana, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

É a secco da 4 mesi e la voglia di spaccare il mondo comincia a farsi evidente. Nico Gonzalez già domani contro l’Atalanta vorrebbe far esplodere la sua gioia. É impaziente. Dopo la partenza di Vlahovic l’impressione é che sia l’attaccante esterno argentino l’uomo più indicato per trascinare la Fiorentina. Lo scrive il Corriere dello Sport slot gacor .

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