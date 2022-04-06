Gonzalez, il dribblomane che voleva lasciare il calcio: 4 ore di viaggio ogni giorno per allenarsi

Nico Gonzalez a 12 anni voleva lasciare il calcio anche se militava nell'Argentinos Juniors

Nico Gonzalez è la stessa della Fiorentina targata Vincenzo Italiano, il giocatore è un assist del dribbling, nessuno ne effettua di più all'interno del club viola. Si è sbloccato con l'Empoli rompendo un digiuno che durava da ottobre. E a pensare che, Nico Gonzalez, a 12 anni era un giovane triste, giocava nell'Argentinos Junior. Gonzalez voleva mollare tutto, ogni giorno minimo 4 ore tra treno e bus per allenarsi. Anni fa al giovane Rodrigo Lista gli imponeva di migliorare giocando sui campi di cemento, e lui dopo aver debuttato in prima squadra, gli ha regalato la sua maglia. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

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