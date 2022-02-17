Gonzalez è un fenomeno, sta diventando sempre più concreto. Ora gli manca solo il gol

Gonzalez sta sempre più nel vivo del gioco della squadra di Italiano

Sempre più nel vivo del gioco, sempre più decisivo. Nicolas Gonzalez ha talento, esplosività, intuizione. Ha tutto, insomma, per poter accendere all’improvviso una gara della Fiorentina, per poterla decidere, determinare. Messo alle spalle il periodo dell’inserimento e dell’adattamento al calcio di Italiano, l’argentino ha vissuto fin qui momenti di alti e bassi con la maglia viola. Gonzalez col passare delle settimane si è inserito sempre più negli schemi di Italiano. Prima impiegato a sinistra, poi a destra per rientrare sul suo piede forte e liberare tutta la sua potenza.

Nell’ultimo periodo la crescita di Gonzalez è stata evidente. Sta diventando sempre più concreto e davvero, assecondando le parole di Italiano, adesso non resta che tornare al gol che gli manca da fine ottobre. Lo scrive Repubblica.

LEGGI ANCHE, DONATI: “CALO DI CASTROVILLI? COLPA DEL GIOCO DI ITALIANO. TROPPA INTENSITÀ, GAETANO FA FATICA”

https://www.labaroviola.com/donati-calo-di-castrovilli-colpa-del-gioco-di-italiano-troppa-intensita-gaetano-fa-fatica/165760/